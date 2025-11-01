Посетивший Петербург финский турист заявил, что санкции не повлияли на Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Турист ожидал увидеть разруху и пустые улицы, но вместо этого обнаружил оживленный город, полные магазины и вежливых людей.

Путешественник из Финляндии Юха Перттула совершил поездку в Санкт-Петербург, чтобы лично убедиться, как западные санкции сказались на жизни россиян. Однако, по словам туриста, его ожидания не оправдались. Об этом сообщает Iltalehti.

На российской границе мужчину встретили приветливо. Пограничники поздравили его с тем, что он стал первым финским туристом за день. По прибытии в Санкт-Петербург Перттула отметил, что город почти не изменился с его прошлых визитов и выглядит так же ухоженно и оживленно.

Турист рассказал, что полки магазинов полны товаров, а в кафе и ресторанах много посетителей. По его наблюдениям, несмотря на повышение цен, в России также выросли заработные платы. Особое удивление у путешественника вызвало наличие на прилавках импортных напитков, включая французский коньяк и австралийское вино, несмотря на санкционные ограничения.

Единственным напоминанием о текущей политической ситуации Перттула назвал рекламу контрактной службы в армии. В остальном, отметил он, жизнь в Петербурге течет спокойно: предприятия работают, а на дорогах стало заметно больше автомобилей китайских марок.

По словам финна, людей на улицах меньше не стало, но иностранных туристов теперь почти не видно. В итоге поездка заставила Перттулу пересмотреть свои представления о России — город оказался куда более устойчивым, чем он ожидал.

