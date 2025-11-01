Эдвард Каллен или Дракула? Какой вампир подойдет вашему знаку зодиака

Фото: 5-tv.ru

Приготовьтесь встретить свою родственную душу.

Наступил сезон Хэллоуина, а значит — пора включать вампирскую эстетику на максимум! Издание People выяснило, какой легендарный экранный вампир идеально подходит вам по знаку зодиака. Приготовьтесь встретить свою родственную душу.

Овен — Спайк, «Баффи — истребительница вампиров»

Кадр из телесериала «Баффи - истребительница вампиров», реж. Дэвид Фьюри, Дэвид Соломон, Брюс Сет Грин, Джосс Уидон, Марти Ноксон, 1997г

Бунтарь, импульсивный и абсолютно неудержимый — Спайк создан для вас, Овен. Отношения с ним — смесь страсти и хаоса: от поцелуев до ссор в секунду. Вместе вы вспыхиваете, как спичка, и сгораете дотла — но ради этого жара стоит жить вечно.

Телец — Ангел, «Баффи — истребительница вампиров»

Кадр из телесериала «Баффи - истребительница вампиров», реж. Дэвид Фьюри, Дэвид Соломон, Брюс Сет Грин, Джосс Уидон, Марти Ноксон, 1997г

Телец, вы ищете любовь, в которой можно утонуть. Ангел — воплощение тихой преданности и мучительной страсти. Его взгляд — как обещание вечности, а его молчание говорит громче слов. Это любовь, от которой замирает время.

Близнецы — Лестат де Лионкур, «Царица проклятых»

Кадр из фильма «Царица проклятых», реж. Майкл Раймер, 2002г

Харизма, блеск, немного безумия — Лестат буквально ваша зеркальная копия, Близнецы. Он артистичен, театрален, вечно играет — и именно поэтому вы не сможете устоять друг перед другом. Вместе вы превратите вечность в вечеринку.

Рак — Луи де Пон дю Лак, «Интервью с вампиром»

Кадр из фильма «Интервью с вампиром», реж. Нил Джордан, 1994г

Луи — воплощение вашей нежности и драматизма, Рак. Он тонкий, чувствительный и вечный пленник своих эмоций. Вы будете смотреть друг на друга при свете свечей и обсуждать вечность, пока другие ищут минутного удовольствий.

Лев — Королева Акаша, «Царица проклятых»

Кадр из фильма «Царица проклятых», реж. Майкл Раймер, 2002г

Величественная, могущественная и чарующая Акаша олицетворяет вас, Лев. Вы — сила, созданная, чтобы властвовать и вдохновлять. Мир падет к вашим ногам.

Дева — Стефан Сальваторе, «Дневники вампира»

Кадр из телесериала «Дневники вампира», реж. Пол Уэсли, Иэн Сомерхолдер, Джули Плек, Дарнелл Мартин, Элизабет Аллен, Маркос Сига, Джон Дал, 2009г

Спокойный, рациональный, но с бурей внутри — Стефан идеально вам подходит, Дева. Вы оба пытаетесь все контролировать, даже любовь, но в итоге теряете голову. С ним можно быть уязвимой и в безопасности одновременно.

Весы — Дэймон Сальваторе, «Дневники вампира»

Кадр из телесериала «Дневники вампира», реж. Пол Уэсли, Иэн Сомерхолдер, Джули Плек, Дарнелл Мартин, Элизабет Аллен, Маркос Сига, Джон Дал, 2009г

Флирт, искра, опасность — вот формула вашего союза, Весы. Дэймон — тот, кто перевернет жизнь вверх дном, заставит ревновать, смеяться и любить без остатка. И даже когда все закончится, вы все равно захотите еще.

Скорпион — Эдвард Каллен, «Сумерки»

Кадр из фильма «Сумерки», реж. Кэтрин Хардвик, 2007г

Гипнотический, скрытный, одержимый Эдвард подойдет вам, Скорпион. В его любви столько темноты и обожания, что кажется, будто вы из одного племени. Его вечная борьба с собой — это ваша стихия.

Стрелец — Эрик Нортман, «Настоящая кровь»

Кадр из телесериала «Настоящая кровь», реж. Стивен Мойер, Ник Гомес, Ховард Дойч, Джон Дал, Алан Болл, Джереми Подесва, 2008г

Эрик — воплощение свободы и чистой силы, Стрелец. Он не признает правил и живет по своим инстинктам. Вы будете вместе лететь сквозь ночь, смеяться над смертью и срывать запретные поцелуи под кровавой луной.

Козерог — граф Дракула, «Дракула» Брэма Стокера

Величие, дисциплина и вечная цель — вы говорите на одном языке, Козерог. Дракула — воплощение власти и трагической романтики. Его любовь — как клятва, нарушить которую невозможно. Вместе вы — бессмертная легенда.

Водолей — Элис Каллен, «Сумерки»

Кадр из фильма «Сумерки», реж. Кэтрин Хардвик, 2007г

Легкая, умная и немного вне этого мира — Элис именно такая, как вы, Водолей. Вы бы смогли подружиться, чтобы смеяться над вечностью и создавать собственные правила. Ваша дружба — не противостояние, а обмен мыслями и идеями.

Рыбы — Селин, «Другой мир»

Кадр из фильма «Другой мир», реж. Лен Уайзман, 2003г

Селена смогла бы стать замечательным другом для вас, Рыбы. Она чувствует глубоко, любит близких без остатка и защищает тех, кто ей дорог. С ней даже вечность кажется не такой уж выматывающей.

