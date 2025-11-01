Путин обсудил с Эдельгериевым вопросы использования водных ресурсов

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Эта тема является неотъемлемой частью во всех переговорных процессах.

Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпредставителем РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым в Кремле. Темой встречи стало международное регулирование использования водных ресурсов.

По словам Эдельгериева, водная проблематика является неотъемлемой частью во всех переговорных процессах по климату.

«Ровно так же, как и все вопросы, связанные с дискуссией о водной проблеме, все они пересекаются с вопросами борьбы с изменением климата, вплотную между собой увязаны», — отметил помощник президента РФ.

Кроме того, Эдельгериев подчеркнул, что такая тенденция особенно усилилась с 2023 года, после того как институционализация всей этой повестки начала быстро формироваться. Эдельгериев утверждает, что международные вопросы часто выкладываются под ложным предлогом. Он считает, что под видом природоохранных мер вводятся односторонние правила, которые фактически наносят ущерб мировой торговле.

На вопрос Владимира Путина о том, к чему это приведет, Эдельгериев ответил, что зачастую подобные меры ведут к ограничению государственного суверенитета.

«Особенно тех стран, которые, если мы ведем водную проблематику, имеют обширный доступ к рыболовным запасам, к другим запасам, недрам», — подчеркнул спецпредставитель РФ.

В настоящее время остро стоят вопросы шельфа, трансграничного регулирования внутренних водотоков, а также межгосударственных рек, которые являются естественной границей государств.

