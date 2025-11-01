Трагедия на кладбище: 22-летнего рабочего убило измельчителем древесины

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

Семья погибшего требует справедливости.

В США 22-летний рабочий погиб в результате несчастного случая, когда его затянуло в промышленный измельчитель древесины на кладбище. Об этом сообщает People.

По данным прокуратуры округа, молодой человек загружал ветки в измельчитель, когда его внезапно затянуло внутрь работающей машины. Прибывшие на место сотрудники спецслужб обнаружили тело рабочего уже без признаков жизни. В полиции подтвердили, что смерть наступила от множественных травм, полученных при работе с оборудованием.

Следователи квалифицировали произошедшее как несчастный случай, однако расследование Управления по охране труда продолжается. Машина, использовавшаяся на объекте, была произведена компанией Bandit Industries.

Позже семья погибшего подала иск против производителя, заявив, что измельчитель древесины был опасен и имел конструкционные недостатки, которые сделали его использование рискованным.

В судебных документах говорится, что в машине отсутствовали надлежащие системы безопасности и автоматическое отключение, которое могло бы предотвратить трагедию. Адвокат семьи назвал случившееся «жестокой гибелью трудолюбивого молодого человека, который просто выполнял свою работу».

Коллеги погибшего вспоминают его как ответственного и отзывчивого работника. Семья требует справедливости и надеется, что расследование поможет предотвратить подобные трагедии в будущем.

