«Настоящий мужчина»: Бурунов о характере сгоревшего от рака актера Романа Попова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист до последнего работал на съемочной площадке.

Актер Роман Попов был настоящим мужчиной, что подтвердил своими действиями во время рабочего процесса. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал актер Сергей Бурунов на прощании с ушедшим из жизни артистом.

«Человек совершил подвиг. Мое уважение к нему безгранично, потому что превозмогать боль, еще и исполняя комедийную роль, — это, конечно, подвиг. У меня нет слов», — отметил он.

Как пояснил Бурунов, Попов снимался в кино, несмотря на боль, что говорит о нем, как о волевом мужчине.

«Никогда не было ни секунды, чтобы он на что-то пожаловался. Я видел, что ему больно. Это поступок настоящего мужчины. Он не просто талантливый человек», — добавил артист.

Попов был коллегой Бурунова по сериалу «Полицейский с Рублевки». Сергей отмечал, что во время знакомства он отнесся к Роману несерьезно, поскольку не сразу увидел в нем настоящего актера, а считал лишь комиком. Однако он подчеркнул, что ошибался.

Артист пояснил, что всегда настороженно относится к непрофессиональным людям в сфере кино. Тогда как Роман, по его словам, оказался «очень реактивным, очень пластичным и очень быстро в эту систему встроился». Бурунов отметил его профессионализм в личном блоге.

К тому же он указал на невероятную силу воли Попова, которую тот продемонстрировал всей команде. Даже во время тяжелой болезни и плохого самочувствия артист отрабатывал смены в любое время суток.

Роман Попов скончался 28 октября в 13.15. Ему было 40 лет. Мужчина боролся с рецидивом рака головного мозга, который врачи впервые диагностировали у него в 2018 году. Онкологам удалось добиться ремиссии у Попова, однако весной 2025 года болезнь вернулась и стремительно развивалась.

Ранее, писал 5-tv.ru, комик Гарик Харламов и Сергей Бурунов возложили цветы к гробу Романа Попова.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.