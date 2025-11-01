Кровь, блески, экстремальное мини: страшно-красивые образы звезд на Хэллоуин-2025

Фото: www.legion-media.com/Backgrid USA

Среди приковывающих взгляды костюмов выделились Ирина Шейк, Джулия Фокс и другие популярные персоны.

Один из самых отмечаемых праздников в США, Хэллоуин, прошел довольно ярко для зарубежных знаменитостей. В 2025 году звезды выбрали довольно смелые и запоминающиеся костюмы на 31 октября.

Наряд представила американская модель и светская львица Пэрис Хилтон, вновь подтвердив статус «королевы Хэллоуина». Не осталась в стороне и участница южнокорейской группы BLACKPINK Lisa, которая выбрала для перевоплощения пугающий образ из сериала «Любовь. Смерть. Роботы». Другие популярные личности тоже поучаствовали в перфомансе — своими снимками они поделились с подписчиками в соцсетях.

Пэрис Хилтон — Мадонна

Фото: Instagram*/parishilton

Исполнительницу Пэрис Хилтон негласно называют одной из королев празднования Хэллоуина, так как звезда из раза в раз готовит удивительнее образы. Преображение 2025 года она показала в соцсети.

Наследница семьи Хилтон нашла вдохновение в нарядах поп-икон — певиц Мадонны и Бритни Спирс. Пэрис предстала на лично воссозданной обложке хита Мадонны 1985 года Material Girl из второго альбома Like a Virgin. Для образа она сделала пышную укладку, а обнаженное тело накрыла атласной тканью.

Эльза Хоск — Кэмерон Диас в фильме «Маска»

Фото: Instagram*/hoskelsa

Супермодель Эльза Хоск показала на личном примере, что красное платье может стать целостным образом, если добавить к нему креативную ноту. На снимках в блоге звезда позировала в коротком ярком платье с глубоким декольте.

Своим кричащим нарядом, приковывающим взгляды, Эльза сделала отсылку на роль актрисы Кэмерон Диас в культовом фильме «Маска», который все ежегодно пересматривают на Хеллоуин.

Lisa — образ сериала «Любовь. Смерть. Роботы»

Фото: Instagram*/lalalalisa_m

К-поп-айдол музыкальной южнокорейской группы BLACKPINK Лалиса Манобан, более известная как Lisa, выбрала непривычный образ для перевоплощения на Хеллоуин.

Знаменитость на многомиллионную аудиторию показалась в стиле сирены из «Джибаро» — одной из серий сериала в жанре ужасов «Любовь. Смерть. Роботы». На эту героиню часто делают косплей фанаты и представители азиатской культуры.

Ирина Шейк — Чиччолина

Фото: Instagram*/irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк не в первый раз порадовала подписчиков своим участием в празднике. Она ежегодно создает для себя креативные образы на Хеллоуин.

В прошлом году знаменитость перевоплотилась в героиню приключенческого боевика Лару Крофт, а в этом появилась в образе итальянско-венгерской эпатажной актрисы роликов для взрослых, певицы, а также депутата Чиччолины.

Ирина Шейк повторила выход Чиччолины с Каннского кинофестиваля 1985 года. В руки она взяла знаменитую мягкую игрушку — розового медведя.

Джулия Фокс — окровавленная Жаклин Кеннеди в день убийства президента США

Фото: Instagram*/juliafox

Эпатажная бывшая избранница рэпера Канье Уэста Джулия Фокс в этом году выбрала не оголенный наряд, как обычно, а отличилась иной выходкой. Она перевоплотилась в образ первой леди, жены президента США Джона Ф. Кеннеди, Жаклин, однако сделала это в своем стиле.

Звезда показалась в костюме, который был на Жаклин в момент убийства ее супруга. Экстравагантная модель использовала детали, среди которых были искусственные кровавые брызги на лице и одежде.

Однако идею Фокс не поддержали пользователи соцсетей. Они назвали ее безвкусной и неуважительной. Критика оказалась очень сильной, и актрисе пришлось закрыть доступ к комментариям в блоге.

Александр Овечкин

Telegram/Alex Ovechkin/ovigr8official

В стороне не остались российский хоккеист Александр Овечкин и предприниматель Павел Дуров. У знаменитых личностей случилось повторение по костюмам на праздник. Оба перевоплотились в гладиаторов.

Жена спортсмена Анастасия Шубская соответствовала возлюбленному. Она надела костюм воительницы. При этом избранница Дурова предстала в образе женщины-кошки.

