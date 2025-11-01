Российская армия ликвидировала отряд элитного спецназа ВСУ под Красноармейском

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Военные РФ сорвали попытку украинских сил провести высадку с вертолета.

Армия России уничтожила группу элитного спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась высадиться с вертолета в районе Красноармейска. Об этом 1 ноября заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, операция прошла успешно, в результате были ликвидированы 11 боевиков.

В министерстве уточнили, что военные пресекли высадку украинской группы сил специальных операций ГУР примерно в километре к северо-западу от окраины Красноармейска.

Кроме того, российские подразделения предотвратили попытку бойцов 14-й механизированной бригады ВСУ покинуть окружение. По информации Минобороны, украинские военные пытались переправиться через реку Оскол на четырех лодках, однако их действия были остановлены.

Отмечается, что за последнюю неделю армия России сорвала шесть попыток украинских войск деблокировать окруженные подразделения в районах сел Московка, Нечволодовка и Петровка Харьковской области. Также было предотвращено три нападения, целью которых было восстановление контроля над переправой через реку Оскол.

