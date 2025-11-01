Хэллоуин с Хайди Клум: отгремела самая «жуткая» ежегодная вечеринка Голливуда

Фото: www.legion-media.com/Backgrid USA

Модель уже в 24-й раз провела самое яркое шоу осени.

Наступил сезон ужасов, а это значит одно — время для легендарной вечеринки модели и телеведущей Хайди Клум, которая вот уже 24-й раз устраивает самое яркое шоу осени. В этом году «Королева Хэллоуина» вновь доказала, что равных ей нет: ни одна звезда не подошла к празднику с такой фантазией и вниманием к деталям.

Торжество нечисти и сказочных существ прошло в Нью-Йорке и собрало десятки знаменитостей — от моделей и актеров до телеведущих и спортсменов. Фотографиями поделилось издание Daily Mail.

Хайди Клум — Медуза Горгона

Фото: www.legion-media.com/Splash News

Главная хозяйка вечера, Хайди Клум, превзошла саму себя. В этом году она нарядилась Медузой из «Битвы титанов», полностью скрывшись под многослойным костюмом из искусственной змеиной кожи.

На голове у модели красовался гигантский головной убор с десятками «живых» змей, которые медленно шевелились, а лицо покрывал реалистичный грим и зеленоватая чешуя.

Ее длинный шлейф-хвост извивался по красной дорожке, превращая каждое движение в театральное шоу. Рядом с Хайди шел ее муж, Том Каулитц, примеривший на себя образ древнегреческого воина, будто приручившего мифическое чудовище.

Коко Остин и Айс-Ти — кукла Чаки и жуткий маньяк

Телеведущая и фитнес-модель Коко Остин выбрала вызывающий образ сексуальной куклы Чаки. Она полностью вжилась в роль — красный парик, боди с надписью «Хочешь поиграть?», сетчатые колготки и бутафорский нож, приставленный к шее.

Рядом с ней был муж, рэпер Айс-Ти, одетый в костюм из красного латекса, украшенного пластиковыми ножами и искусственной кровью. Пара явно решила: чем страшнее, тем лучше.

Ариана Мэддикс — Леди Гага на Coachella

Instagram*/tamronhall

Звезда американского шоу Love Island Ариана Мэддикс удивила всех точной копией сценического образа Леди Гаги с фестиваля Coachella. Светлый парик с челкой, синие королевские тона, массивные рукава и кружевные колготки — все выглядело как подлинное платье поп-дивы.

Валентина Сампайо — Лилу из «Пятого элемента»

Модель Victoria’s Secret Валентина Сампайо выбрала образ инопланетянки Лилу из культового фильма Люка Бессона «Пятый элемент». Белое платье с глубоким вырезом, прозрачные туфли на шпильках и гофрированные волосы — чувственно и футуристично одновременно.

Смелый костюм подчеркнул идеальные формы модели и стал одним из самых обсуждаемых на вечеринке.

Мэй Маск — Круэлла де Виль

Мама предпринимателя Илона Маска, Мэй Маск, показала, что элегантность может быть пугающей. Она предстала в образе диснеевской злодейки Круэллы де Виль, в массивной шубе, длинных перчатках и с идеально уложенными черно-белыми волосами. Серебряные украшения и алые губы завершили ее классический, но мощный образ.

Тэмрон Холл — произведение искусства

Телеведущая Тэмрон Холл произвела фурор, появившись в костюме модели Грейс Джонс, вдохновленном работами художника Кита Харринга. Ее костюм сочетал геометрический боди, яркий макияж и массивные аксессуары — словно сошел со страниц журнала 1980-х.

Звезда призналась, что наряд был создан специально для нее. И он действительно выглядел как произведение искусства.

Илона Махер — винтажная Барби

Instagram*/ilonamaher

Олимпийская чемпионка по регби Илона Махер выбрала нежный и женственный образ — винтажная Барби. Черное кружевное платье без бретелек, длинные перчатки и характерные светлые волосы куклы. Образ оказался символичным: в 2026 году компания Mattel выпустит куклу Барби, вдохновленную самой Махер.

Даррен Крисс и Миа Свайер — Шрек и Кот в сапогах

Актер Даррен Крисс и его жена, режиссер Миа Свайер, подошли к празднику с юмором. Даррен выкрасил лицо в зеленый цвет и надел шляпу с ушами, полностью перевоплотившись в Шрека.

Миа, в свою очередь, выбрала Кота в сапогах, дополнив образ пушистыми ушками, шпагой и сапогами на каблуке. Их дуэт стал одним из самых очаровательных на вечере.

Алексис Рен — богиня света

Модель и инфлюенсер Алексис Рен выглядела как настоящая богиня: белый бюстгальтер с золотой цепочкой, шорты с прозрачной драпировкой и золотые браслеты.

Ее образ напоминал античную статую, ожившую на красной дорожке — изысканно и сексуально, без излишеств.

Фамке Янссен — Салли Боулз из «Кабаре»

Актриса Фамке Янссен выбрала классический гламур с налетом декаданса — Салли Боулз из мюзикла Кабаре, в котором ее воплотила легендарная Лайза Миннелли. Черная шляпа, кружевные чулки, пиджак и яркий макияж придали образу шарм берлинских клубов 30-х.

Реми Бейдер — Кровавая Королева

Инфлюенсер Реми Бейдер представила интерпретацию Червонной Королевы. Ее красный корсет и пачка были украшены окровавленными картами, а на голове сияла тиара. Яркий, ироничный и немного безумный костюм стал отличным контрастом среди блестящего гламура.

Хэллоуин 2025 года вновь подтвердил: вечеринка Хайди Клум — это не просто праздник, а настоящая мода в жанре хоррор. Каждый наряд был произведением искусства, сочетающим стиль, иронию и шоу.

От Медузы Горгоны до Шрека и Круэллы — звезды доказали, что фантазия в этот день не знает границ. И если судить по уровню подготовки гостей, в следующем году конкуренция за титул «лучший костюм» будет еще жестче.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ