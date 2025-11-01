Бывшая толкательница ядра хотела покататься в свое удовольствие и зарезала таксиста

Фото: www.globallookpress.com/Walter G. Allgöwer

Спортсменка выбросила тело жертвы в поле.

В американском штате Колорадо 27-летняя Кайла Доусон, бывшая участница отборочных соревнований к Олимпийским играм США по толканию ядра, убила таксиста ножом для разделки мяса, а затем выбросила тело в поле. Об этом сообщает New York Post.

Жертвой стал 38-летний водитель. Его отец сообщил о пропаже сына после того, как тот не вернулся домой, а поездка с Доусон оказалась последней в его списке заказов.

Согласно материалам дела, Доусон сначала рассказала полиции, что вызвала такси, чтобы встретиться с подругой, но позже изменила показания. Она призналась, что чувствовала себя «взаперти» и «хотела покататься в свое удовольствие».

Позже, по ее словам, она заснула на заднем сиденье, а проснулась, когда водитель попытался к ней прикоснуться. Тогда она достала нож и ударила мужчину в шею. После этого Доусон выбросила тело в поле, уехала на автомобиле и спрятала его кошелек у себя дома.

Следователи нашли в квартире спортсменки пустое место в подставке для ножей и кошелек жертвы, спрятанный в коробке для еды.

Доусон предъявлены обвинения в убийстве, краже, угоне автомобиля и фальсификации доказательств.

По данным Федерации легкой атлетики США, во время отборочных соревнований к Олимпиаде-2024 Доусон заняла 22-е место с результатом 16,86 метра и не прошла в национальную команду.

