«Это настоящее испытание»: как молодая красотка Ходченкова стала Бабой Ягой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса сыграла роль сказочной злодейки в новом проекте и поделилась своими впечатлениями.

Новая Баба Яга будет молодой, современной и станет ближе к детям нынешнего поколения. Об этом сказала актриса Светлана Ходченкова корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Яга на нашу голову».

Уже 13 ноября состоится премьера нового проекта, где Ходченкова исполнила роль сказочной злодейки. Артистка поделилась своими впечатлениями о работе в фильме и рассказала подробнее о своем персонаже.

Как оказалось, новая Яга будет не совсем похожа на ту, которую все привыкли видеть в советских сказках. Актриса объяснила такое решение.

«Наша Баба Яга все-таки современная. Мы хотели сделать ее чуть ближе для детей, которые растут в наше время», — сказал актриса.

Что касается грима, то Яга будет все также узнаваема зрителям — у нее есть свой определенный образ, который создатели не стали рушить. При этом создатели решили не делать пластического грима, добавив лишь узнаваемый нос, ногти и волосы.

«Никаких новшеств мы не сделали. Единственное, она у нас молодая женщина», — уточняет Ходченкова.

Актриса призналась, что подобные роли, как в этом фильме, являются настоящим вызовом для актрис. Особенно для тех, кого зрители привыкли видеть в образе красоток.

«Это настоящее испытание», — отметила она.

Несмотря на то, что актрис, играющих роли не самых привлекательных персонажей, не очень заботит их внешний вид во время съемок, все равно остается какая-то часть «девочки», которая так и норовит «поправить реснички» даже в образе Бабы Яги. Чтобы избежать этого, Ходченкова предпочитала вообще не смотреть на себя в течение дня.

«Я видела себя в гримерке в начале съемочного дня и уже в конце, когда приходила разгримировываться», — сказала актриса.

В российский прокат картина выпустит российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», который входит в холдинг Национальная Медиа Группа.

Ранее 5-tv.ru писал, что «НМГ Кинопрокат» представил будущие премьеры. В числе грядущих картин — сказки и фильмы для всей семьи.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.