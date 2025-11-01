«Я ни о чем не жалею»: мужчина зарезал беременную девушку из-за отказа сделать аборт

Фото: 5-tv.ru

В Лондоне 47-летний мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство своей беременной девушки, отказавшейся сделать аборт. Об этом сообщает Mirror.

Преступление произошло в доме жертвы на востоке британской столицы. В ярости от отказа мужчина нанес 19 ножевых ударов в грудь, живот, бедра и в область репродуктивных органов. Судья подчеркнул, что по меньшей мере пять ранений были смертельными и что убийца наносил удары снова и снова, с особой жестокостью.

После расправы мужчина сбежал, но вскоре был арестован.

«Я ни о чем не жалею! Отправьте меня в камеру смертников. Теперь мне самое место в аду!» — кричал он в полицейском фургоне.

Перед задержанием мужчина позвонил матери и оставил голосовое сообщение, в котором он сказал, что совершил убийство и возвращается в тюрьму.

Жертва являлась матерью двоих маленьких детей. За несколько дней до трагедии она узнала, что беременна от злоумышленника. Друзья и семья предупреждали ее о его вспыльчивом и агрессивном характере, но женщина надеялась сохранить с ним отношения. В ночь убийства она сказала, что не хочет убивать своего ребенка, чем вызвала ярость партнера.

Суд установил, что мужчина ранее уже отбывал пожизненное наказание за другое убийство — в 2000 году он смертельно ранил мужчину в ресторане. Позже его дважды освобождали условно, но он совершал насилие против женщин.

Судья назвал нападение одним из самых варварских преступлений, с какими сталкивался в своей практике. А также добавил, что мужчина никогда не выйдет на свободу.

