Недавно родившая невеста Тимати увезла дочь за границу

Модель Валентина Иванова поделилась кадрами из самолета.

Модель Валентина Иванова вместе с дочерью от рэпера Тимати отправилась в путешествие. В личном блоге она поделилась кадрами, сделанными на борту самолета. Их публикует издание Super. На снимке Иванова держала на руках маленькую Эмму.

«Полетели на долгожданный отдых», — подписала Валентина публикацию.

Для малышки это стало первым путешествием после рождения. Валентина и Тимати стали родителями в августе этого года. Несмотря на появление общего ребенка, пара пока не подтвердила официально, что оформила отношения. Поклонники звездной семьи не раз предполагали, что молодые родители могут быть женаты, однако доказательств этому нет.

Для Тимати это уже третий ребенок — артист официально стал многодетным отцом. У него подрастает 11-летняя дочь Алиса, рожденная в союзе с моделью Аленой Шишковой, и пятилетний сын Ратмир, мать которого — Анастасия Решетова. А вот для Валентины Ивановой появление Эммы стало первым опытом материнства. Судя по публикациям в соцсетях, девушка воспринимает каждую мелочь, связанную с дочкой, как настоящее чудо и охотно делится своими чувствами с подписчиками.

Эмма родилась 2 августа. На родах присутствовала мама Тимати, Симона Черноморская. Именно она перерезала пуповину, чем вызвала бурную реакцию у поклонников семьи. Многие посчитали поступок слишком личным вмешательством в процесс.

Сама Симона позже отметила, что действовала исключительно по рекомендации врача. Несмотря на неоднозначную реакцию общественности, снимки из роддома, где Иванову целует свекровь, а не Тимати, произвели впечатление — на них все выглядели искренне счастливыми и умиротворенными.

