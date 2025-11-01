«Вставай и делай»: Анна Асти дала совет тем, кто чувствует выгорание

Певица Анна Асти дает себе выгореть, чтобы вернуться к делу с новыми силами

Иногда нужно коснуться «дна», чтобы вернуться к делу с новыми силами, считает певица.

Российская певица Анна Асти (настоящая фамилия Дзюба. — Прим. ред.) рассказала, что борется с выгоранием и грустью методом «от противного» — дает себе погрузиться в это состояние, чтобы потом вернуться к работе с новыми силами. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru на красной дорожке 30-й церемонии «Золотой граммофон».

«Я Рак по знаку зодиака, я позволяю себе выгореть, поплакать, <…> чтобы потом коснуться дна и сказать себе „ну ты чего, что ты сопли распустила? Давай, вставай, иди, это же то, что ты любишь, что ты обожаешь, к чему у тебя есть предназначение“», — поделилась экс-солистка Artik & Asti.

Порой певице даже не хватает времени погрустить из-за очень плотного графика. Тогда Анна «просто встает и дальше делает свое дело», а потом негативные чувства проходят сами собой.

При этом артистке не нравится психотерапия. Она в прошлом трижды обращалась к специалистам, представляющим такую услугу, но этот опыт оказался негативным.

«Не нравится мне история делиться какими-то своими секретами, не нравится, когда меня разбирают на кусочки», — заявила она.

По словам Анны, среди психотерапевтов очень мало по-настоящему компетентных врачей, многие из них «ломают» пациентов. Один из главных «ред-флагов» в работе со специалистом по ментальному здоровью, по мнению певицы — это склонность давать советы, ведь каждый человек должен решать свои проблемы сам.

Кроме того, Асти не готова доверять психотерапевтам секреты, ведь неизвестно, где и когда эта информация может просочиться к третьим лицам.

