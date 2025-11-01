Поссорились: мужчина забил жену до смерти и заставил детей вытирать кровь

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Niyi Fote

Орудиями убийства стали ремень, ботинок, флагшток и пистолет.

В США 38-летний мужчина получил пожизненный срок без права на досрочное освобождение за чудовищное убийство своей супруги, совершенное на глазах у их троих детей. Об этом сообщает Mirror.

По данным прокуратуры округа Оклахома, в течение двух дней мужчина избивал жену ремнем, ботинком, флагштоком и пистолетом, пока та не скончалась от полученных травм. Эксперты зафиксировали у жертвы множественные синяки, ушибы и рваные раны, свидетельствующие о длительном и жестоком избиении.

После убийства Браун заставил своих детей — семи, 14 и 15 лет — убирать кровь и запретил им рассказывать о произошедшем.

«Это была просто ужасная сцена», — сказал представитель офиса шерифа.

Полиция прибыла в дом семьи и обнаружила тело 34-летней женщины. На кадрах с камер видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов увидели, как муж душит и избивает супругу. На месте нашли пистолет, прицел которого был забит засохшей кровью и волосами.

На допросе Браун признался, что «зашел слишком далеко» во время ссоры. Ему было предъявлено обвинение в убийстве и жестоком обращении с детьми. Впоследствии он согласился на сделку и признал вину, избежав смертельного приговора. Ему назначили пожизненный срок.

«Этот исход не снимет боль с семьи жертвы, но гарантирует, что подсудимый больше никогда не причинит вреда другому человеку», — заявила окружной прокурор.

«Я не хотела, чтобы его казнили. Пусть живет с этим до конца своих дней. Теперь я могу хоть немного обрести покой», — сказала старшая дочь погибшей.

