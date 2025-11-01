«Пошли на… и так далее»: Лукашенко отказался извиняться перед Литвой

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Вашингтон передал Минску «месседж» с просьбой объясниться за запуск метеозондов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказался приносить извинения Литве по требованию США. Там обвинили Минск в нарушении воздушного пространства прибалтийской страны. Об этом сообщает БелТа.

По словам главы государства, Вашингтон передал Минску «месседж» с просьбой публично извиниться перед Вильнюсом за запуск метеозондов, перелетевших границу.

«Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. Ну и буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы «месседж» нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Я говорю: «Пошли на… и так далее», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что извинения возможны только в случае признанной вины.

«Если я в чем-то виноват, исходя из этого, я готов извиниться. Но я не вижу своей вины, я не вижу вины наших людей», — добавил он.

Ситуация обострилась после того, как 29 октября Литва на месяц закрыла автотранспортную границу с Белоруссией. Вильнюс объяснил это нарушениями воздушного пространства — на территорию страны попадали метеозонды, использовавшиеся контрабандистами для перевозки сигарет.

Как отмечают литовские власти, случаи воздушной контрабанды фиксируются с 2024 года, и только за текущий год их число превысило 500. В Минске решение соседней страны назвали проявлением «безумной аферы» и несоответствием европейским принципам свободы передвижения.

