Маск: администрация Байдена не позволила спасать астронавтов с МКС

Белый дом настоял на том, чтобы отложить операцию до проведения выборов 2024 года.

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что администрация экс-президента США Джо Байдена запретила спасать астронавтов, застрявших на Международной космической станции, до проведения выборов 2024 года. Об этом сообщает издание The New York Times.

«Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов», — рассказал Маск во время подкаста Джо Рогана, видео которого размещено на YouTube-канале телеведущего.

Роган предположил, что подобная операция могла бы быть воспринята как политический шаг. По словам Маска, власти не объясняли мотивы решения напрямую, но дали понять, что не хотят проводить миссию до окончания голосования.

Бизнесмен отметил, что не был удивлен позицией администрации Байдена, поскольку его отношения с Белым домом были напряженными из-за поддержки президентской кампании Дональда Трампа.

Ранее The New York Times сообщала, что NASA не выплатило сверхурочные астронавтам Барри Уилмору и Суните Уильямс, которые находились на МКС почти 300 дней. Они должны были вернуться на Землю через 10 дней после прибытия, но из-за технических проблем остались на станции до марта 2025 года.

Экипаж, в который входили Уильямс, Уилмор, Александр Горбунов и Ник Хейг, был эвакуирован на корабле Crew Dragon Freedom. Спускаемый аппарат приводнился у побережья Флориды 19 марта.

