Отец разрешил покататься: подросток насмерть сбил бабушку с тремя внуками

В США подросток насмерть сбил бабушку с тремя внуками на отцовской машине

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ron Adar

Он двигался со скоростью более 100 километров в час.

В США 15-летний подросток, решивший покататься на автомобиле отца, стал виновником страшной аварии, в которой погибли бабушка и трое ее внуков. Об этом сообщает журнал People.

По данным издания, к уголовной ответственности привлекли 68-летнего Ричарда Фергюсона — отца подростка. Его сын, не имея водительских прав, сел за руль и на скорости свыше 100 километров в час проехал на красный сигнал светофора. Машина врезалась в автомобиль, которым управляла 50-летняя Тринидад Эрнандес.

В салоне находились еще четверо пассажиров — мужчина и трое несовершеннолетних внуков женщины. От полученных травм Тринидад и все дети погибли на месте.

На суде Фергюсон утверждал, что не разрешал сыну выезжать в город и лишь просил переставить машину. Однако следствие пришло к выводу, что отец сознательно позволил подростку управлять автомобилем, осознавая риск.

По решению присяжных, мужчину признали виновным. Теперь ему грозит не менее 37 лет лишения свободы.

