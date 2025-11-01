Туристка из РФ получила полгода условно за поджог тополиного пуха в Южной Корее

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Россиянка устроила пожар на 500 квадратных метров.

Суд в Южной Корее приговорил россиянку к условному лишению свободы на шесть месяцев. Женщина сожгла тополиный пух в парке в Сеуле. Об этом сообщил телеканал YTN со ссылкой на источники в правовой отрасли.

Во время прогулки пьяная туристка достала зажигалку и решила спалить пух, покрывавший 500 квадратных метров территории. Пожарным понадобилось около часа, чтобы потушить возгорание. Вдобавок парк был усыпан опавшими листьями, а вокруг росло много кустов, что усугубило скорость распространения пламени.

Судьи решили, что гражданка РФ действовала умышленно. Когда она увидела огонь, то попросту сбежала, оставив пожарных разбираться с последствиями ее любопытства.

