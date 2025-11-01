В институте Пушкина назвали самое длинное слово в русском языке

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В институте имени Александра Пушкина назвали самое длинное слово в русском языке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

Он рассказал, что вместе со своими коллегами воспользовался помощью искусственного интеллекта, чтобы выяснить, какое слово в 2025 году считается самым длинным в русском языке.

«На статус самого длинного русского слова, по-видимому, претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», — пояснил Катышев.

Это слово, как уточнил сотрудник института Пушкина, состоит из 55 букв. «Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» — название химического соединения. Оно, например, встречается в документах на получение патента на изобретение, которое было зарегистрировано 19 лет назад.

Павел Катышев добавил, что русский язык легко усваивает сложные многокомпонентные слова. Именно поэтому статус самого длинного слова часто меняется. До этого самым длинным словом считалось «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин». В нем 50 символов. Оно также обозначает название химического соединения.

