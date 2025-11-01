«Политика Запада довела до края»: Вулин заявил, что мир на пороге ядерной войны

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

По словам политика, человечество оказалось на грани новой, куда более опасной фазы.

Мир находится на грани ядерного конфликта, заявил основатель партии «Движение социалистов» и председатель наблюдательного совета «Србиягаз» Александр Вулин в интервью РИА Новости.

«Третья мировая война началась в момент объединения Германии и когда началась ревизия итогов Второй мировой войны. Политика Запада довела нас до края ядерной войны, не Третьей мировой, которая давно идет, а ядерной», — отметил сербский политик.

Он подчеркнул, что мировому сообществу необходимо как можно скорее достичь нового соглашения, которое обеспечит хотя бы несколько десятилетий без глобальных конфликтов. Вулин добавил, что Запад должен признать завершение эпохи однополярного мира и начать формировать новые принципы международной безопасности.

В апреле стало известно, что Евросоюз намерен ограничить въезд в свои страны для Вулина и включить его в санкционный список. Сам политик отмечал, что представители ЕС не вступали с ним в дискуссию относительно его заявлений, а просто провели переговоры на уровне министров иностранных дел и приняли решение о персональных мерах.

