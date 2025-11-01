В Госдуме напомнили о необходимости обновления водительских прав перед поездкой за границу

Депутат Федяев: перед поездкой за рубеж нужно обменять права на новые

Автоматическое продление срока действия документа применяется исключительно внутри России.

Перед планируемой поездкой за границу на автомобиле российским водителям следует заранее обновить свои водительские права. С таким предупреждением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Если вы планируете поездку за рубеж на автомобиле, права нужно заблаговременно обменять на новые», — цитирует его «РИА Новости».

Федяев уточнил, что хотя права автоматически сохраняют силу в течение трех лет после истечения срока их действия, такое продление действует исключительно на территории России. Для международных поездок необходимо иметь документ с действующим сроком, поскольку за границей использование просроченных прав не допускается. Таким образом, водителям важно заранее позаботиться о своевременном обновлении прав, чтобы их путешествие прошло без осложнений.

Ранее, писал 5-tv.ru, водительские права в РФ будут аннулировать при выявлении опасных заболеваний. В России с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, который предусматривает автоматическую приостановку действия водительских прав при выявлении у водителей заболеваний, представляющих опасность для управления транспортом. Для оперативного контроля медицинские базы будут связаны с информационными системами МВД, что позволит быстро реагировать на выявленные противопоказания к вождению.

