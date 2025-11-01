Шоу-бизнес 149
«Любовь спасет мир»: звезды на красной дорожке премии «Золотой граммофон — 2025»
Блистающие золотые статуэтки, сверкающие улыбки, неподражаемые образы и, конечно, те самые голоса любых селебрити — в этот вечер сияли все.
«А не спеть ли песню „О любви“? Конечно же, спеть!» — наверное, так подумали участники церемонии награждения премии «Золотой граммофон». Знаменитости не только приятно удивили фанатов роскошными и элегантными нарядами, но и своими композициями.
О какой только любви только ни пели наши дорогие звездочки. На сцене звучали по-истине мощные лирические и романтические хиты. Дима Билан исполнил ту самую песню «Пообещай» о болезненном расставании с дорогим человеком.
Любимец женской аудитории Дмитрий Маликов спел «Вне времени» — композиция о силе любви, которая способна преодолеть любые препятствия. До слез тронул зрителей Николай Басков своей песней «Без тебя нельзя», которая так и призывает идти дальше, несмотря на потери. О силе духа и женском сердце рассказали две красотки Алсу и Ева Власова в песне «Табу».
Кто предстал перед публикой в платье с лотосами, какая звезда предпочла надеть на себя «кольчугу», кто оделся в костюм «женщины-кошки», а кто решил показать полный официоз — смотрите в фоторепортаже 5-tv.ru.
Дима Билан тонкой ниточкой намекнул всем, кто достоин премии: очки со стеклами золотистого оттенка и модная рубашка в том же цвете — этот красавчик явно знал, что получит заветную статуэтку граммофона.
Юлия Барановская вся в черном одеянии, но серьги — под стать торжеству. Сильная и красивая, она рассказала, как в реанимации Салехардской больницы первым увидела старшего сына Артема.
Владимир Пресняков и Наталья Подольская как всегда вместе и как всегда блистательно улыбаются. Эта пара точно знает, что такое любовь, ведь они вместе целых 20 лет!
Григорий Лепс явно умеет удивлять свою молодую возлюбленную Аврору Кибу. За плечами у знаменитого солиста не один десяток историй, и уже точно понимает, что букетам из тысячи роз и дорогой ювелирке девушка всегда обрадуется.
Любить не только себя и близких, но и Родину — вот о чем песни Татьяны Куртуковой. Поистине народный голос неспроста принес певице долгожданную статуэтку — она поет о великом, о важном, о том, что останется навсегда в сердце у каждого.
Царица всех цариц Анна Asti затмила всех своим серым костюмом начальника и перчатками цвета утенка. Необычный образ прибавляет силы и уверенности в себе этой красавице.
Вот кто точно сильная женщина, так это Алсу. Даже образ выбрала подходящий. Развод и скандалы с бывшим супругом явно остались позади — певица выглядит роскошно и ни на секунду не сомневается в своей привлекательности.
Разве бывает женственная кольчуга? Однозначно! Певица Seville показала один из самых необычных нарядов вечера. Только нужно быть аккуратней — примерка случайно привела к травме.
В чем секрет семейного счастья? За ответом на этот вопрос можно смело обращаться к Дмитрию Маликову. Он точно расскажет, как им с женой удается сохранять гармоничные отношения вот уже 30 лет!
О вечной любви и хорошей погоде в доме всегда готова спеть Лариса Долина. Ее песни — настоящий призыв беречь отношения, ценить партнера и стремиться к гармонии в семье, несмотря на все трудности.
Певица Жасмин в очередной раз показывает, как важно быть нежной и чуткой, словно цветок орхидеи, который она держит в руках. Ее песни — о настоящей, глубокой и искренней любви, способные вдохновить каждого, кто их услышит.
Пробудить светлые чувства способна не только любовь, но и песни о ней. И кто, как не Николай Басков, с его шикарным оперным голосом, справиться лучше? Стоит ему выйти на сцену, как зал окутывает нежность и легкая грусть от его композиций. Вот она — сила искусства! А костюмчик-то какой на нем, а!
