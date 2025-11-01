Блистающие золотые статуэтки, сверкающие улыбки, неподражаемые образы и, конечно, те самые голоса любых селебрити — в этот вечер сияли все.

«А не спеть ли песню „О любви“? Конечно же, спеть!» — наверное, так подумали участники церемонии награждения премии «Золотой граммофон». Знаменитости не только приятно удивили фанатов роскошными и элегантными нарядами, но и своими композициями.

О какой только любви только ни пели наши дорогие звездочки. На сцене звучали по-истине мощные лирические и романтические хиты. Дима Билан исполнил ту самую песню «Пообещай» о болезненном расставании с дорогим человеком.

Любимец женской аудитории Дмитрий Маликов спел «Вне времени» — композиция о силе любви, которая способна преодолеть любые препятствия. До слез тронул зрителей Николай Басков своей песней «Без тебя нельзя», которая так и призывает идти дальше, несмотря на потери. О силе духа и женском сердце рассказали две красотки Алсу и Ева Власова в песне «Табу».

Кто предстал перед публикой в платье с лотосами, какая звезда предпочла надеть на себя «кольчугу», кто оделся в костюм «женщины-кошки», а кто решил показать полный официоз — смотрите в фоторепортаже 5-tv.ru.