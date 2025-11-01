Пхеньян назвал денуклеаризацию Корейского полуострова невозможной

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

КНДР рассматривает свой ядерный потенциал как ключевой элемент обеспечения независимости и устойчивости государства.

Заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова является, по сути, «несбыточной мечтой» и попытки оказать давление на Пхеньян с целью отказа от ядерного оружия не имеют смысла. Об этом сообщило издание KCNA Watch.

По словам представителя внешнеполитического ведомства КНДР, страна не намерена пересматривать свои позиции в отношении ядерной программы, считая ее ключевым элементом обеспечения национальной безопасности. Пак Мен Хо подчеркнул, что любые призывы к разоружению не приведут к результату, поскольку Пхеньян рассматривает свои стратегические силы как гарант независимости и устойчивости государства.

Пак Мен Хо отметил, что идея денуклеаризации остается «несбыточной мечтой, которая не может быть реализована, даже если об этом говорить тысячу раз».

Ранее сообщалось, что другой заместитель министра иностранных дел КНДР, Ким Сон Ген, выступая на общеполитической дискуссии в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что силы стратегического сдерживания страны являются основным фактором поддержания мира и баланса сил на Корейском полуострове. По его словам, ядерный потенциал Пхеньяна эффективно предотвращает возможные провокации и сдерживает попытки противников КНДР развязать военный конфликт в регионе.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

