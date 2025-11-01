Зонт рано убирать: синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 1 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

В Подмосковье температура может опуститься до нуля градусов.

В субботу, 1 ноября, жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем воздух прогреется до +5 — +7 градусов. К ночи же слегка похолодает до +2 — +4 градусов. Зато в темное время синоптики прогнозируют малую вероятность осадков.

В то же время в Подмосковье к ночи температура опустится до нуля градусов. Днем же в области будет от +3 до +8 градусов.

Днем в Москве ожидается северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. К ночи ветер слегка стихнет до 3-8 метров в секунду, а также сменит свое направление на южное, юго-восточное.

Атмосферное же давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Однако к ночи стоит готовиться к повышению давления на четыре значения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в начале ноября в Москве снег не ожидается. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, до 5–6 ноября температура воздуха будет выше нормы на три-четыре градуса.

