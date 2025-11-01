«Отделалась малой кровью»: Севиль о травме во время подготовки к концерту

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Иногда подготовка к долгожданному событию может обернуться опасностью для артиста.

Иногда подготовка к долгожданному событию может обернуться для артиста травмой. Такое произошло и с певицей Севиль, которая предстала перед публикой в элегантном платье-кольчуге. Артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон» об особенностях своего наряда и почему он не подходит для длительного концерта.

По словам певицы, «кольчуга» кропотливо вручную пришита к платью и инкрустирована камнями. Несмотря на то, что наряд отшивался очень долго — с февраля, она не может назвать его любимым.

«Это „кольчуга“, которую полностью вручную пришита и инкрустирована камнями <…>. Я не скажу, что это одно из любимых платьев моих. Единственное, что у меня были особенности (с платьем — Прим. Ред.). Мы надевали в номере стеклянный такой пиджак, и вот он-таки поранил, и обычно режет кожу», — поделилась знаменитость.

Артистка кокетливо пояснила, что в подготовке к церемонии она «отделалась малой кровью». На вопрос журналиста, будет ли она надевать платье-кольчугу еще раз, Севиль ответила, что оно не предназначено для долгого концерта, поэтому будет перешито.

«Есть некоторые платья, которые, к сожалению, очень тяжело надевать, например, на концертах в них тяжело работать, они не рассчитаны на длительное нахождение на сцене и физические нагрузки. Потому что у нас сольный концерт 2,5 часа идет. Это очень нежная и деликатная работа (о своем платье — Прим. Ред.), я думаю, мы как-то его по-другому перешьем и будем использовать», — рассказала Севиль.

Певица добавила, что на одно и тоже мероприятие у артистов не принято появляться в образе, который уже когда-то использовался. Поэтому на новой премии «Золотой Граммофон» Севиль «будет вдохновлять в чем-то другом».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, певец Митя Фомин отдает наряды, которые ему не подошли, в театры или комиссионку.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX