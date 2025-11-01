«Универсальный подход»: Тулси Габбард высказалась о внешней политике США

Фото, видео: www.globallookpress.com/Eric Lee - Pool via CNP; 5-tv.ru

Директор национальной разведки признала контрпродуктивность концепции по смене режимов в других странах.

Внешняя политика США, которая долгое время была направлена на смену власти в других странах, является контрпродуктивной. Об этом заявила директор национальной разведки страны Тулси Габбард на мероприятии Международного института стратегических исследований (IISS) в Бахрейне.

«Десятилетиями наша внешняя политика находилась в ловушке контрпродуктивного и бесконечного цикла смены режимов или строительства государств», — подчеркнула чиновница.

Такую политику Габбард назвала «универсальным подходом», который заключался в свержении режимов, навязывании американской системы правления и вмешательстве в конфликты, которые «были едва понятны». В результате США, по словам директора национальной разведки, нажили больше врагов, чем союзников.

Чиновница сообщила, что такая политика привела к печальным результатам, среди которых многочисленные человеческие жертвы и большие экономические потери.

«Результаты: потраченные триллионы, бесчисленное количество потерянных жизней и во многих случаях создание более серьезных угроз безопасности», — резюмировала директор национальной разведки.

По словам Габбард, режим прекращения огня в секторе Газа, который был достигнут благодаря усилиям Трампа, остается хрупким. К тому же она заявила, что Вашингтон до сих пор обеспокоен действиями Ирана.

