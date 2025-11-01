Владимир Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Фото, видео: Александр Казаков/ТАСС; kremlin.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

История службы насчитывает не одну сотню лет, а особый этап развития связан с периодом реформ XIX века.

Президент России Владимир Путин 1 ноября поздравил государственных служащих, работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) с Днем судебного пристава. Видеопоздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

Российский лидер напомнил о 160-летней истории института судебных приставов, который появился в годы правления императора Александра II. По его словам, служба нынешних сотрудников исполнительной власти сыграла значимую роль в развитии единой системы правосудия, в укреплении законности, утверждения конституционных начал и принципов правового государства в современной России.

Как отметил глава государства, благодаря своим широким полномочиям и накопленному опыту судебные приставы добиваются исполнения судебных решений, участвуют в розыске и дознании, а также защищают права граждан, детей и других уязвимых категорий населения.

Путин также оценил заслуги специалистов, работающих в новых регионах России, а также в приграничных городах и поселках со сложной оперативной обстановкой. Он добавил, что их главная задача — это служить стране и российскому народу, действуя на принципах законности и справедливости.

Глава государства также призвал сотрудников судебной системы продолжать наращивать результативность во всех ключевых составляющих исполнительного производства.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Владимир Путин поздравил военнослужащих подразделений специального назначения Вооруженных сил с 75-летием со дня их создания. Он отметил их достойную работу и подчеркнул, что они достойно продолжают традиции своих легендарных предшественников и демонстрируют мужество при выполнении самых сложных задач. 19 октября президент России поздравил граждан с Днем отца. Глава государства назвал отмечаемый праздник способным показать значительную отцовскую роль в воспитании детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX