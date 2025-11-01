Силы ПВО России за три часа перехватили 38 украинских беспилотников

Фото: СК РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Атаке со стороны ВСУ подверглись Белгородская, Воронежская области, а также Крым.

Средства противовоздушной обороны России за три часа уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами РФ. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что 34 беспилотника были перехвачены над территорией Белгородской области. В то же время в небе над Воронежской областью и Республикой Крым уничтожили по два дрона.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты для осуществления атак, но и ракетное вооружение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО России за ночь уничтожили 130 украинских дронов над регионами РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.