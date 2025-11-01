«Недолго был королем»: раскрыты подробности похорон Карла III

RadarOnline: король Карл III хочет, чтобы принц Гарри был на его похоронах

Фото: www.globallookpress.com/Pool/i-Images

Пригласят ли принца Гарри на церемонию?

Король Великобритании Карл III, который страдает от рака, уже спланировал собственные похороны. При этом монарх не учитывал мнение своего старшего сына — принца Уильяма. Об этом сообщает RadarOnline.

«Дворец отчаянно пытается преуменьшить серьезность болезни Его Величества. Но Карл знает, что это конец, как и его сыновья. Уильям официально строит планы относительно будущего монархии — с благословения Карла или без него — и принимает собственные решения как король», — отметил инсайдер.

Кроме того, в издании уточнили, что недавняя встреча Карла III с принцем Гарри вызвана тем, что здоровье монарха продолжает ухудшаться. Член королевской семьи ради встречи с отцом приехал в Великобританию в сентябре. Воссоединение произошло впервые за 19 месяцев.

В материале подчеркивается, что король желает, чтобы на его похоронах присутствовал принц Гарри, а также нынешняя супруга Камилла. Кроме того, Карл III видит это событие таким же масштабным, как и похороны своей матери королевы Елизаветы II.

«Расходов не пожалеют. Он недолго был королем, но верным слугой уже более 70 лет», — уточнил другой инсайдер.

Отмечается, что в список гостей войдут сотни иностранных королевских особ и высокопоставленных лиц, политических и религиозных деятелей, а также несколько друзей. Однако своего брата Эндрю, известного связью с Джеффри Эпштейном, как и его бывшую жену Сару Фергюсон, король не планирует приглашать на похороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Великобритании начался процесс лишения брата короля Карла III, принца Эндрю, всех титулов.

