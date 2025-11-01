Во Франции рассмотрят ходатайство об освобождении Николя Саркози

Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Экс-президент страны приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году.

Апелляционный суд Парижа рассмотрит ходатайство об освобождении экс-президента Франции Николя Саркози, поданное его адвокатами 10 ноября. Об этом сообщил телеканал BMFTV.

Если суд вынесет решение в его пользу, у Саркози появится возможность выйти на свободу уже вечером или следующим утром.

Николя Саркози 21 октября текущего года был этапирован в тюрьму в Париже для отбытия пятилетнего срока. Причиной стало дело о незаконном финансировании его президентской кампании 2007 года, в которой фигурировали ливийские власти. Перед тем, как оказаться в заключении, Саркози заявил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека».

Представители французского лидера рассчитывают, что уже к Рождеству Саркози может выйти на свободу, если апелляционный суд примет решение в его пользу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Николя Саркози столкнулся с унижениями и насмешками в парижской тюрьме Санте, где он отбывает наказание. Соседи по камере мешают ему спать, оскорбляют и отпускают шутки по поводу его низкого роста.

