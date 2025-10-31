МИД РФ объявил протест Японии из-за учений вблизи российской границы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Они охватили всю территорию островного государства, включая районы Хоккайдо.

Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест посольству Японии в Москве. Причиной этому стало проведение учений Joint Exercise 2025, которые проходили недалеко от российских границ. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В публикации ведомства отметили, что такая провокационная военная активность со стороны Японии создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей.

Кроме того, российский МИД выразил обеспокоенность тем, что батарея наземного комплекса «Тифон», способная запускать ракеты средней и меньшей дальности, до сих пор находится на базе ВС США «Ивакуни» на японском архипелаге. Этот комплекс был размещен там в рамках учений Resolute Dragon 25, проходивших в период с 11 по 25 сентября.

В связи с этим Российская Федерация оставляет за собой право на принятие необходимых компенсирующих мер для гарантии должного уровня своей безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условие для возобновления диалога между Японией и РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.