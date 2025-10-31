Нейросети, ЕГЭ и заработок для студентов: в Петербурге подвел итоги Научно-образовательный салон

Фото: Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон

На мероприятии были продемонстрированы передовые достижения науки и образования.

В конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» завершил свою работу Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон — крупнейшее городское мероприятие, представляющее достижения и потенциал науки и образования. Организованное Комитетом по науке и высшей школе событие на три дня объединило тысячи школьников, студентов, представителей ведущих университетов и делового сообщества. Главная тема 2025 года — возможности образовательной системы как ключевого драйвера экономического роста и укрепления технологической независимости России.

Особый интерес у гостей вызвала практико-ориентированная дискуссионная программа, подготовленная Банком «РОССИЯ». Она была посвящена основным вызовам, с которыми сталкивается современная молодежь. Эксперты делились конкретными инструментами для успешного обучения, построения карьеры и безопасного поведения в цифровой среде. Интерактивный формат встреч обеспечил высокий уровень вовлеченности участников.

На тин-токе «Как не проспать свое будущее» специалисты в области педагогики и психологии помогали старшеклассникам выработать эффективные стратегии подготовки к экзаменам, рассказывали о способах организации времени и снижении уровня стресса.

Мастер-класс «Как защитить себя в сети» был посвящен цифровой безопасности: участники в интерактивной форме изучали основы интернет-гигиены, учились отличать фейки и распознавать кибермошенников.

Тема подработок и источников дохода для студентов без ущерба для учебы обсуждалась на паблик-токе «На карманные расходы и не только». Эксперты приводили примеры успешных стажировок, фриланс-проектов и запуска собственных стартапов.

Во время тренинга «Разрешение конфликтов: от драмы к диалогу» участники осваивали приемы конструктивного общения, управление эмоциями и способы выхода из трудных коммуникационных ситуаций. А на мастер-классе «Нейросети: миссия выполнима» молодежь знакомилась с возможностями искусственного интеллекта — училась формулировать эффективные запросы, создавать контент и использовать ИИ-инструменты для учебных целей.

Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон вновь подтвердил свой статус ведущей городской платформы, где демонстрируются передовые достижения науки и образования, формируются новые тенденции и направления, определяющие профессиональное будущее молодого поколения.

