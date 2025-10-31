Любой каприз за ваши деньги: в Японии открыли салон релаксации в гробах

В Японии открыли салон, где можно полежать в гробу для релаксации

Фото: www.globallookpress.com/Rodrigo Reyes Marin

Участники процедуры должны быть старше 18 лет.

В японской столице появилось необычное место для снятия стресса, где посетителям предлагают медитировать, лежа в настоящих гробах, используемых в буддийских погребальных церемониях. Об этом сообщает издание SoraNews24.

Уточняется, что сеансы длятся 30 минут и сопровождаются расслабляющей музыкой и проекцией успокаивающих изображений на потолок. По желанию участники могут полностью закрыть крышку гроба.

Организаторы подчеркивают, что в стране с высоким уровнем стресса подобная практика помогает людям переосмыслить жизнь и подготовиться к неизбежности смерти.

Участники должны быть старше 18 лет, психически и физически здоровы, иметь рост до 185 см и вес до 90 кг. Цена сеанса — 2000 иен (около 1000 рублей), проводится четыре раза в день. Людям с клаустрофобией или депрессивными расстройствами участвовать не рекомендуется. Медитации носит открыты для всех религий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США похоронное бюро выдало семье тело совершенно другого человека вместо умершего 44-летнего родственника.

Сначала члены семьи обнаружили незнакомца в гробу, затем попытка найти правильное тело заняла больше часа. Во время церемонии у дяди почившего случился сердечный приступ прямо в часовне, добавив трагедии ситуации.

