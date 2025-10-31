Новый уровень: как фестиваль колледжей Москвы помогает сделать первые шаги в мир ИТ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Школьники пробуют себя в будущей профессии и выбирают, какое направление им по душе.

Помочь виртуальной полиции поймать нарушителей, научить бота разговаривать или запрограммировать экранный летательный аппарат на полив тыкв — такие задания выполняли старшеклассники на площадке Московского государственного колледжа электромеханики и информационных технологий (МГКЭИТ) в Бирюлеве Западном. В рамках масштабного фестиваля колледжей Москвы, который проходит с 25 октября по 1 ноября, здесь подготовили программу-квест для школьников. Кстати, МГКЭИТ в 2025-м празднует 95-летие. Это одно из ведущих учреждений столицы в области среднего профессионального образования по подготовке ИТ-специалистов.

Корреспонденты mos.ru побывали в колледже в фестивальный день и узнали, чему учат студентов, какие профессии самые востребованные и как игра помогает ребятам выбрать свое направление в ИТ.

Найти себя в ИТ

В фестивале колледжей участвуют 48 столичных учебных заведений. В течение недели, которая выпала на школьные каникулы, ребята могут посетить более 200 мероприятий, посвященных актуальным профессиям в разных сферах. На площадке Московского государственного колледжа электромеханики и информационных технологий старшеклассникам предложили перенестись за экран компьютера, встретить любимых персонажей игр, пройти уровни, отгадать загадки, а в итоге найти ответ на вопрос, кем они хотят быть.

«Фестиваль колледжей Москвы — часть городского проекта “Мастерство начинается здесь”, который помогает старшеклассникам определиться с выбором профессии. На фестивальных мероприятиях ребята могут выбрать не только сферу будущей деятельности, но и узкую специализацию. В этом году мы как представители флагманского учебного заведения среднего образования в сфере ИТ решили устроить для них профориентационный квест “Кто ты в ИТ?”. Во-первых, подросткам так интереснее и понятнее, во-вторых, результаты квеста переводятся в баллы: дети оценивают, какое направление вызывает у них наибольший интерес, а мы видим, сколько желающих получить ту или иную специальность», — рассказывает заместитель директора Московского государственного колледжа электромеханики и информационных технологий Игнат Игнатов.

Здание МГКЭИТ, ставшее фестивальной площадкой, — новый корпус, открывшийся в рамках обновления материально-технической базы колледжа.

«Самая востребованная специальность в нашем колледже — информационные системы и программирование. Также обучаем графическому дизайну, веб-разработке, кибербезопасности, сетевому администрированию и другим специальностям», — объясняет Игнат Игнатов.

