Россия ввела запрет на въезд в РФ представителей Евросоюза в ответ на санкции

Речь идет о сотрудниках силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций.

Запрет на въезд для ряда представителей стран Евросоюза (ЕС) вводит Россия. Соответствующий указ опубликован на сайте Министерства иностранных дел РФ. Такая мера принимается в ответ на утверждение блоком 19-го пакета антироссийских санкций.

Россия существенно расширила список представителей евроинститутов, стран-членов ЕС и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» запрещен въезд на территорию государства.

Теперь под запрет подпадут сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, гражданах стран-членов Евросоюза, оказывавших военную помощь киевскому режиму.

Также въезд будет запрещен тем, кто подрывал территориальную целостность России, преследовал должностных лиц страны за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий».

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах ЕС усилить давление на Россию.

