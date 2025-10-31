«Надо закончить свои дела»: Никита Пресняков намерен покинуть США

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

В Москву уже вернулась его бывшая жена — Алена Краснова.

Певец Владимир Пресняков сообщил, что его старший сын Никита, живущий в США, скоро вернется домой. Об этом артист рассказал на юбилейном шоу, посвященному 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения премии «Золотой Граммофон», в беседе с 7Дней.ru.

По словам музыканта, Никита подписал контракт с американской студией и обязан отснять еще три клипа, прежде чем сможет покинуть страну. В противном случае ему грозит крупная неустойка.

«Жду его возвращения. Ему надо закончить свои дела. У него в Америке неплохой контракт, ему надо снять еще три клипа. Поэтому он не может взять и уехать», — объяснил исполнитель.

Никита Пресняков остался жить в США после развода с моделью Аленой Красновой, который состоялся летом 2025 года. Пара рассталась после восьми лет брака, объяснив решение тем, что по-разному смотрят на мир.

После расставания Алена вернулась в Москву, где активно участвует в светской жизни, а Никита сосредоточился на музыкальной карьере и съемках новых проектов.

