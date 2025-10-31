«Все тело синее»: Кристина Асмус получила ушибы и ссадины во время съемок трюков

Актриса Кристина Асмус получила ушибы, порезы и ссадины во время съемок трюков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Практически все рискованные элементы артистка выполняет самостоятельно.

Актриса Кристина Асмус рассказала, что во время съемок комедии «Холоп-3» выполняла многие трюки сама, в результате чего получила ушибы и ссадины. Об этом звезда «Интернов» написала в своих социальных сетях.

«Уже пару месяцев все мое тело синее, с ушибами, порезами, ссадинами, рассечениями, но клокочет от восторга! Страховочные тросы и защиты, кажется, вросли в кожу, а пиротехнический дым стал частью ДНК», — пишет Асмус.

По словам актрисы, «Холоп-3» — самый трюковый фильм за всю ее карьеру. Асмус также выразила благодарность каскадерам и медицинским работникам, которые отвечали за безопасность актеров на съемочной площадке.

«Мы там и летаем, и деремся, и прыгаем с крепости, бегаем на высоте, падаем с трамплина в воду, тонем, стреляем… Все трюки (кроме автомобильного) я выполняю сама, но огромная бригада каскадеров десятки раз проверяла их в разных погодных условиях и костюмах», — рассказала Асмус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, на что готова пойти актриса Людмила Артемьева ради роли.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.