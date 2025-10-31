Дипломаты стран НАТО устроили ежегодное поклонение преступникам под видом «жертв репрессий»

Фото, видео: 5-tv.ru

Сотрудники дипмиссий пришли к Соловецкому камню в Москве 30 октября, но никто из них не смог объяснить смыл акции.

Важную для России дату, День памяти жертв политических репрессий, в своих целях попытались использовать западные дипломаты. Они пришли к Соловецкому камню в Москве. Но никто из них не смог объяснить смыл акции. Что же в реальности стоит за памятной датой? Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь побывал в архивах и изучил документы.

Представители посольств, причем исключительно стран НАТО, к камню на Лубянской площади приходят каждый год 30 октября. Как сообщил посол Германии в РФ Александр Ламбсдорф, это уже не традиция, а даже обязанность. Но копаться в предыстории как самой даты, так и причинах ее появления никто не хочет.

«Когда мы это начали? Я не знаю. Это было традицией на протяжении многих лет, еще до того, как я приехал сюда в качестве посла Германии», — сказал чрезвычайный и полномочный посод Германии в РФ Александр Ламбсдорфф.

Представители других дипмиссий рассказывать об отношении своих стран к Дню жертв политических репрессий отказались. Британец повернулся спиной, канадский дипломат вообще сбежала в метро.

«Если вы хотите интервью, свяжитесь с пресс-секретарем посольства», — сказала она.

Считается, что 30 октября 1974 года двое заключенных мордовского лагеря объявили массовую голодовку. Через 16 лет, в тот же день, но 1990-го года, на Лубянской площади инициативной группой был установлен камень. Но на самом деле голодовки не было. В Москву попало только письмо о том, что она планируется.

«30 октября 1974 года та акция, которая планировалась, голодовка, она не состоялась. В архивных документах, в последующие годы, тоже не содержится информация о том, что такие акции еще проводились», — сообщила сотрудник Центрального государственного архива Республики Мордовия Наталья Терешина.

30 октября несостоявшиеся организаторы голодовки выбрали потому, что это дата вынесения приговора одному из них — Крониду Любарскому. В 1972 году его задержали за распространение подпольного бюллетеня с выдумками о зверствах советских силовиков и распространением антисоветской литературы. Этим он занимался почти 20 лет с 1954 года, когда пытался устроить мятеж. С Любарским не раз проводил беседы КГБ. Уже после освобождения он стал регулярным гостем западных СМИ.

«Я не родился астрофизиком, это было бы более точно, а вот диссидентом я, пожалуй, почти что родился», — говорил организатор несостоявшейся голодовки Кронид Любарский.

Второй организатор голодовки — Алексей Мурженко, свой срок получил вообще за терроризм, как угонщик самолета. В 1970-м группа заговорщиков хотела улететь из Ленинграда в Израиль, но пункт назначения сменился на Стокгольм. Среди них была единственная женщина — Сильва Залмансон.

«Он говорит: «Как ты смотришь на то, чтобы угнать самолет? У нас есть свой летчик и все такое», — рассказывала она в одном из интервью.

Террористов арестовали прямо у трапа. Сначала они хотели улететь из Ленинграда в Израиль, но потом сменили место назначения на Стокгольм. В итоге все отправились за решетку. И уже там, судя по архивным документам, очень хотели смягчить себе режим содержания. Потому и задумали голодовку. Оба после освобождения уехали на Запад.

«Враг моего врага — мой друг. Им создали, во-первых, прекрасные паблисити за рубежом, никто не говорил о том, что они террористы, они были борцы за свободу», — отметил эксперт Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

Очевидно, без западных дипломатов и СМИ никакой шумихи вокруг Дня памяти жертв политических репрессий не было бы и сейчас. Он оставался бы памятью о сложных страницах истории нашей страны. Но иностранные дипмиссии много лет поднимают шумиху вокруг того периода. Даже пытаются ввести еще одну памятную дату и место, помимо Москвы.

Несколько лет дипмиссии Норвегии, Швеции, Финляндии и Германии устраивали централизованные выезды в Карелию в августе ради пары фотографий и отчетов.

На центральной аллее урочища Сандармох огромное количество табличек, имен, фамилий. Надписи на шведском, немецком, финском. Но стоит отойти на какие-то метров 30 вглубь леса, и картина такая: самодельные памятники валяются на земле. На многих нет никаких табличек. Все покосилось. Очевидно, приводить все в порядок никто и не собирается. Ни местные активисты, ни уж тем более дипломаты Норвегии, Швеции, Германии и Польши.

Ни один из дипломатов ни о Мурженко, ни о Любарском, из-за которых и возникла дата 30 октября, не знают. Но самое удивительное, что ничего об этом не знают и те, кто стоял у истоков появления Соловецкого камня на Лубянке. Например, иноагент Лев Пономарев*.

«Понимаете, я не историк. Да, и, может быть, я когда-то это помнил, эту фамилию, сейчас я не помню», — сообщал он.

Те, кого называли узниками совести и жертвами политических репрессий, оказались обычными террористом и мятежником, даже не планировавшими никакой общесоветской голодовки за решеткой. Алексей Мурженко умер в Нью-Йорке от рака. Кронид Любарский утонул, купаясь в море на острове Бали. Но все это никак не смущает западных дипломатов, каждый год приходящих 30 октября к Соловецкому камню.

* — признан иноагентом в РФ