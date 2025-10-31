Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов

Фото: Кадр из д/ф «Тайны советского кино», 2010 г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Комедия стала одним из символов советского кинематографа.

На 86-м году жизни скончался кинорежиссер, сценарист и продюсер Геральд Бежанов. Об этом сообщает Союз кинематографистов России в Telegram-канале.

«На 86-м году ушел из жизни Геральд Суренович Бежанов — режиссер игрового кино, продюсер, сценарист, актер, член Союза кинематографистов России, Заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер Ордена Дружбы», — говорится в публикации.

Геральд Бежанов родился в 1940 году в Тбилиси. Свою карьеру он начал на киностудии «Арменфильм», где поставил дебютную картину «Желтый тондыр». С 1975 года работал режиссером-постановщиком на киностудии «Мосфильм».

Широкую известность ему принесла культовая комедия «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), ставшая одним из символов советского кинематографа. Среди других известных работ режиссера — фильмы «Где находится нофелет?», «Витя Глушаков — друг апачей», «Вход через окно», «Крик в ночи» и «Дура».

За вклад в развитие отечественного кино Бежанов был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР и ордена Дружбы. Его фильмы отличались легким юмором, лиризмом и тонким взглядом на человеческие отношения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.