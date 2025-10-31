«Некомфортно от скорости»: раскрыта причина расставания Тома Круза и Аны де Армас

Фото: www.globallookpress.com/Carlos Tischler

Звезды решили остаться друзьями и сохранить профессиональные отношения.

Пылкий роман актрисы Аны де Армас и актера Тома Круза подошел к концу — и, по словам инсайдеров, инициатором расставания стала сама артистка. Об этом сообщает Radar Online.

«Это было решение Аны. Все развивалось быстро, что ей стало немного некомфортно от такой скорости», — рассказал источник изданию.

Несмотря на сильную химию, актриса решила «притормозить», хотя к 63-летнему Крузу она, по словам собеседника, по-прежнему испытывает симпатию.

Инсайдер отметил, что отношения пары напоминали динамичную сцену погони — все развивалось с головокружительной скоростью, как будто на съемках фильма с самим Крузом. Тем не менее звезды решили остаться друзьями и сохранить профессиональные отношения.

Роман между актерами начался во время работы над совместным фильмом «Глубже». Их впервые заметили вместе в феврале, когда они готовились к подводным сценам. Источник рассказал, что их связь началась с взаимного профессионального уважения и быстро переросла во что-то большее.

«Том был полностью очарован Аной. Она наслаждалась его компанией, считала его интересным собеседником и ценила его поддержку», — добавил инсайдер.

Ана де Армас впервые публично прокомментировала свой роман с Томом Крузом в мае 2025 года после того, как их несколько раз видели вместе на публике, в том числе на ужине 14 февраля и во время путешествия на частном вертолете Круза.

