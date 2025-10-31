Новый Эпштейн: 70-летний финансист арестован за пытки и торговлю людьми

Фото: www.globallookpress.com/PPI

Искать жертв ему помогала его ассистентка.

Бывшего управляющего инвестиционного фонда Джорджа Сороса Говарда Рубина арестовали по обвинению в серии жестоких сексуальных преступлений против женщин. Федеральное обвинение описывает 70-летнего финансиста как организатора схемы торговли людьми, действовавшей на протяжении десяти лет и стоившей ему более миллиона долларов. Об этом сообщает Radar Online.

По данным издания, Рубин заманивал женщин — в том числе бывших моделей Playboy — в роскошные нью-йоркские апартаменты, где оборудовал звукоизолированную «комнату пыток». Там, по версии следствия, он избивал, связывал и подвергал жертв электрошоковым пыткам во время встреч с жертвами.

Организовывала оплаченные с женщинами встречи, по словам прокуратуры, его 45-летняя ассистентка финансиста. Она искала жертв через социальные сети, договаривалась о перелетах в Нью-Йорк и помогала заметать следы.

«Могу только представить, что ты с ней сделал на том кресте. Ты что, ударил ее током?» — писала ассистентка Рубину.

Некоторые женщины, как утверждают власти, устанавливали «кодовые слова», чтобы остановить насилие, однако Рубин их игнорировал. Иногда он продолжал издевательства даже после того, как жертвы теряли сознание. Одной из женщин он впоследствии заплатил десятки тысяч долларов на операцию после травмы, полученной во время «игр».

Следователи считают, что Рубин заставлял пострадавших подписывать соглашения о неразглашении и таким образом пытался скрыть преступления. Его деятельность уже сравнивают с делом покойного финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Рубин и его ассистентка обвиняются в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозке женщин между штатами для совершения насильственных действий. Ему также предъявлено отдельное обвинение в банковском мошенничестве.

Бывший финансист не признал себя виновным и остается под стражей без права внесения залога.

