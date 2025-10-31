Нельзя сегодня быть феминисткой, а завтра — «принцессой»: Бикович о патриархате
Актер Милош Бикович дал оценку патриархальному устройству в семье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов
Важно иметь определенность и последовательность во взглядах на неоднозначные темы, считает актер.
Свобода для женщины возможна и при патриархальном укладе в семье. Об этом заявил актер Милош Бикович в интервью блогеру Мадонне Мур.
По словам артиста, он выступает за выбор женщины в том, в каких условиях она хочет жить. При этом, как он отметил, баланс в отношениях определяется исключительно двумя партнерами и не должен навязываться обществом.
«Я за свободу. В том числе за свободу жить в патриархальном складе. В нем тоже есть доля свободы, которой нет в этом „50 на 50“. Мне кажется, баланс — это лучше. Баланс, не определенный обществом, а баланс определяется, как интимное решение двух человек, которые живут вместе», — подчеркнул он.
Милош заявил, что в патриархате, на самом деле, нет ограничений действий для женщин, а наблюдается обратная тенденция.
«О патриархате обычно высказываются, как об устройстве, в котором свободы действий нет для женщин. Это не так, потому что она есть, только в другом показывается. В патриархате есть больше свободы не думать о некоторых вещах, а думать о каких-то других вещах», — поделился своим видением актер.
К тому же он добавил, что свобода женщины заключается в том, счастлива ли она.
«Женщина, которая стала свободной, это женщина, которая должна работать, должна тренироваться, должна вести активную социальную жизнь, должна еще не забывать про детей и про дом. Это свободная женщина?» — рассудил артист.
В понимании Милоша, свободная женщина — это счастливая женщина при том условии, что она живет в своем понимании сбалансированно. В таком случае, дополнил актер, она справилась со своими выборами.
«Женщине часто говорят, что она должна быть свободной, а она пашет с утра до ночи. Она говорит: „Ты не будешь мне приказывать“, а другая часть ее натуры говорит: „Как я люблю, когда он знает, что он хочет“. Она находится в таком состоянии, думая, что свободна, но она не свободна», — пояснил он.
Помимо этого, собеседник поделился, что не против договариваться и находить компромисс в отношениях.
«Мне просто важно, чтобы природа женщины и ее modus operandi были в соответствии. С одной стороны, она хочет, чтобы я был главным, ее это привлекает, а с другой стороны, она очень сильно сомневается, и ей в журнале написали, что так нельзя», — искренне отметил он.
Также артист указал на общественный вклад в модель поведения многих людей. Он поднял тему с определенностью и последовательностью во взглядах.
«Поэтому надо распутать эти узлы, которые мы, как общество, сами создали. Как хочешь, так и будем договариваться, только стандартны должны быть одни. Нельзя сегодня быть феминисткой, а завтра — принцессой, которая нуждается в защите», — заключил Милош Бикович.
