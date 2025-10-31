«Избавляюсь»: Митя Фомин рассказал, где хранит свои наряды

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Музыкант всегда мечтал стать артистом, даже когда учился в медицинском.

Певец Митя Фомин отдает наряды, которые ему не подошли, в театры или комиссионку. Этим исполнитель поделился с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном шоу в честь 30-летия «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

На мероприятии музыкант появился в белом костюме, черной пилотке, украшенной золотой брошью, а также в темных очках. Отвечая на вопрос, сколько у него уходит времени на то, чтобы подобрать тот или иной образ, Митя Фомин сказал, что его внешним видом занимается совершенно другой человек.

«Слава богу, у меня есть стилист. Сегодня я пришел к вам в одном, а на сцене появлюсь в другом (образе. — Прим.ред.)», — сказал Митя Фомин.

Исполнитель хита «Перезимуем» добавил, что все костюмы он хранит в своей скромной гардеробной. Если ему что-то не подходит, то он от этого сразу избавляется: отдает в комиссионку или театры.

Также, общаясь с журналистами, музыкант рассказал, что всегда хотел стать артистом. И даже когда учился в медицинском, то грезил сценой.

«Я хотел быть артистом, и я им стал», — добавил исполнитель.

