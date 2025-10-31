«Приходится работать усерднее»: Брендан Фрейзер о жизни после «Оскара»

Фото: www.globallookpress.com/CraSH

Награду актер получил в 2023 году за фильм «Кит».

После того, как актер Брендан Фрейзер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в 2023 году, ему приходится более тщательно подходить к выбору ролей и усерднее работать, чтобы поддерживать уровень. Об этом он сообщил на кинофестивале SCAD, передает People.

Он отметил, что теперь старается выбирать проекты, которые позволяют ему учиться новому и развиваться как актеру.

«Единственное, что изменилось после получения „Оскара“, — теперь мне приходится работать немного усерднее. Мне нужно уделять больше внимания поиску инновационного, нового, интересного и разнообразного материала, чтобы я всегда чувствовал, что учусь чему-то новому», — сказал Фрейзер.

В своем новом фильме «Семья в аренду» он играет американского актера, который работает в японском агентстве по «аренде семьи» и учится находить общий язык с незнакомыми людьми, стирая границы между игрой и реальностью.

Брендан Фрейзер наиболее известен по ролям в трилогии «Мумия» (Рик О’Коннелл), фильмах «Джордж из джунглей», «Взрыв из прошлого» и драме «Кит», за которую получил свою первую награду «Оскар» за лучшую мужскую роль в 2023 году.

