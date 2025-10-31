Узнал первым делом: о чем Трамп спросил своих помощников сразу после покушения

Трамп после покушения спросил у помощников, показывают ли это в новостях

Фото: Reuters/Kylie Cooper

Американский лидер задал волнующий его вопрос еще до того, как его осмотрели врачи.

Президент США Дональд Трамп, оказавшись в больнице после покушения на митинге в Батлере в июле 2024 года, первым делом спросил у своих помощников, транслируют ли произошедшее в новостях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на книгу журналиста ABC News Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».

Как отмечает Карл, Трамп еще до осмотра врачами интересовался, показывают ли в эфире кадры стрельбы, и хотел узнать, появились ли фотографии с места событий. Позже один из его помощников показал политику снимок, на котором он с окровавленной щекой и поднятым кулаком стоит на фоне американского флага. По воспоминаниям очевидцев, Трамп был в восторге от фото и счел его символом силы и мужества.

Автор книги пишет, что бывший президент также попросил у медиков копию КТ-снимка своего мозга, сделанного после нападения, и предложил отправить его журналистам в качестве шутливого доказательства «превосходства» над Джо Байденом.

Сотрудники Секретной службы, присутствовавшие при этих событиях, были удивлены поведением Трампа. По словам агента Ника Менстера, сразу после атаки политик активно сопротивлялся охране и даже выкрикивал слова поддержки своим сторонникам, что стало нарушением протокола безопасности.

Покушение произошло 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. Нападавший стрелял с крыши здания за пределами охраняемой зоны. Пуля задела Трампа за ухо, один человек погиб, еще двое получили ранения. Стрелка ликвидировали на месте, а инцидент в Секретной службе назвали крупнейшим провалом последних десятилетий.

