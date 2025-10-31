В Госдуме предложили поднять МРОТ до 45 тысяч рублей с 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По подсчетам КПРФ, нынешний уровень не обеспечивает даже базовые потребности работающих граждан.

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член Центрального комитета партии Айрат Гибатдинов подготовили предложение о повышении минимального размера оплаты труда до 45 тысяч рублей с 1 января 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправка направлена к правительственному законопроекту, который предусматривает рост МРОТ до 27 093 рублей с того же срока. Документ был принят нижней палатой парламента в первом чтении на прошлой неделе.

В таблице поправок указывается, что парламентарии предлагают установить минимальную зарплату на уровне 45 тысяч рублей в месяц. По словам Айрата Гибатдинова, эта сумма обоснована расчетами ученых и специалистов, которые определили именно ее как минимально необходимую для сохранения трудоспособности работников в нынешних экономических условиях.

Сенатор также отметил, что согласно расчетам Федерации независимых профсоюзов России, размер минимального потребительского бюджета превышает 50 тысяч рублей. Он подчеркнул, что с учетом инфляции и увеличения налоговой нагрузки нельзя считать уровень в 27 тысяч рублей достаточным для жизни работающего человека.

