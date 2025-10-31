Шойгу: Россия всегда держала свои полигоны в готовности

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Испытания ядерного оружия не прекращались, но проходят особым способом.

Россия всегда держала в готовности свои полигоны, чтобы можно было их использовать при необходимости. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, подводя итоги первой сессии на международном фестивале «Народы России и СНГ».

«Мы <…> наши полигоны, конечно, всегда держали в готовности к тому, чтобы они были в рабочем состоянии и можно было в любое время прибегнуть, если будет такая необходимость, к их использованию», — сказал он.

Он отметил, что испытания ядерного оружия в нашей стране проводятся на регулярной основе, но с помощью математических моделей, а не физически. Подобные мероприятия очень важны, так как сфера ядерных технологий требует постоянного «внимания и совершенства», добавляет Шойгу.

«Испытания не прекращались ни в одной стране, ни на один день, ни на один час. Но, единственное, они проходили в части применения расчетной техники», — сказал секретарь Совбеза.

Он добавил, что такие новейшие отечественные разработки, как «Буревестник» и «Посейдон» не должны были стать неожиданностью, так как президент России Владимир Путин рассказывал про них еще в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД Германии призвали отказаться от ядерных испытаний. Глава дипведомства отметил, что Россия соблюдает мораторий. Глава дипведомства ФРГ призвал все страны-участницы соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и напомнил, что ни Россия, ни США не проводили такие учения в текущем столетии. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва последовательно соблюдает договоренности по вооружениям, в отличие от других стран. Проведенное тестирование «Буревестника» не является ядерным испытанием, подчеркнул он.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.