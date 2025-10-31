Мужчина раздавал отравленные конфеты детям на Хэллоуин и убил восьмилетнего сына

Фото: 5-tv.ru





В сладостях содержался яд, которым можно умертвить нескольких взрослых.

В американском штате Техас восьмилетний мальчик трагически погиб в Хэллоуин после того, как съел конфету с дозой сильнодействующего яда. Ответственным за смерть ребенка оказался его отец, известный как «Человек, убивший Хэллоуин». Резонансную историю рассказало издание Mirror.

Раздача сладостей детям на Хэллоуин — это проверенная временем западная традиция, а 31 октября обычно является одним из самых счастливых дней в году для детей. Однако радости в этот раз было намного меньше.

Мужчина, работавший оптиком и служивший дьяконом в церкви, раздал отравленные сладости детям соседей, когда они обходили дома накануне праздника. Сына злоумышленник тоже угостил сладостями. Вскоре мальчик начал жаловаться на боли в животе. Ребенок скончался по дороге в больницу.

В ходе расследования было установлено, что в конфетах содержался яд, которым можно умертвить нескольких взрослых. . Остальные сладости, которые были полученные детьми удалось вовремя изъять, что предотвратило новые жертвы.

Следствие выяснило, что мотивом преступления стали финансовые трудности: мужчина имел долги свыше 100 тысяч долларов и оформил два полиса страхования жизни на своих детей.

Мужчина был признан виновным в убийстве и приговорен к смертной казни.

