Пять человек арестованы по делу о смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро

Юноша умер от передозировки наркотиков.

По делу о смерти внука актера Роберта Де Ниро, 19-летнего Леандро Де Ниро-Родригеса, были арестованы пятеро человек. Об этом сообщает Mirror.

Леандро был найден мертвым 2 июля 2023 года в квартире семьи на Уолл-стрит. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала передозировка наркотиков.

Правоохранительные органы 30 октября арестовали пятерых человек, подозреваемых в участии в преступной сети, распространявшей поддельные рецептурные таблетки с запрещенными веществами в составе среди подростков и молодежи Нью-Йорка.

Сообщается, что среди жертв контрабандистов были трое молодых людей, включая внука Де Ниро и дочь музыканта Криса Штайна, Акиру, умершую за два месяца до него.

Ранее по делу уже была арестована одна женщина, которая, как уточняется, продала Леандро таблетки с мощным анальгетиком за день до его смерти. Она обвиняется в федеральном преступлении, связанном с распространением наркотиков.

