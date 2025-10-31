Бездомный и безработный: принца Эндрю лишили титулов и дома

Принца Эндрю лишат всех королевских титулов и выселят из резиденции

Из резиденции его уже выселили.

В Великобритании начался процесс лишения брата короля Карла III, принца Эндрю, всех титулов. Об этом сообщает Букингемский дворец.

Теперь он не сможет называть себя принцем, хотя имел это право по рождению. Теперь его будут звать Эндрю Маунтбеттен Виндзор.

«Его Величество сегодня начал официальную процедуру по лишению принца Эндрю права на формальное обращение, титул и почести», — говорится в заявлении.

Кроме того, Эндрю выселят из его королевской резиденции Royal Lodge. Причиной такого шага стала его тесная связь с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном.

